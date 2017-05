淡江俄文系第21屆畢業公演《暴風雪》 改編自普希金短篇小說

淡江大學俄文系畢業公演《暴風雪》,由王貽玲(前)扮飾的「死神」載歌載舞。(淡江大學俄文系提供)

淡江大學俄文系畢業公演《暴風雪》劇終全體大合唱披頭四名曲〈All You Need is Love〉。(淡江大學俄文系提供)

淡江大學俄文系畢業公演《暴風雪》導演史薇塔(右)與反串「瑪莎之母」的林宏霖合影。(淡江大學俄文系提供)

淡江大學俄文系日前舉行第21屆畢業公演,由系上來自俄國的專任助理教授史薇塔執導,將「俄國文學之父」普希金的短篇小說《暴風雪》改編為劇作,於淡江大學實驗劇場公演2場。台灣戲劇教育界「一代導師」姚一葦之女、任教於台北藝術大學戲劇系的姚海星教授到場觀賞後,也向導演史薇塔表達「非常喜歡」這場演出。

現今大陸與俄國互稱「關係史上最好」,俄國總統普丁日前也特地出席「一帶一路」峰會。隔著海峽的台灣,也有多所大學設有俄文系,成立於1993年的淡大俄文系即為其中之一,近年來持續其畢業班推出俄語公演的傳統;即將於今年6月畢業的第21屆學生,日前也以《暴風雪》,為4年來的大學生涯畫上句點。

被譽為「俄國詩歌的太陽」的普希金(1799-1837),不僅集詩人、劇作家、小說家於一身,也是俄國現實主義文學的奠基者。普希金筆下的《暴風雪》,以19世紀初為背景,一對年輕情侶因女方父母反對,決定在某個深夜裡相偕私奔,卻因一場暴風雪而打亂原本的計畫,劇終則以出乎意料的驚喜結局收場。

淡江俄文系應屆畢業生共55位參與《暴風雪》台前幕後工作,包括瑪莎(顏思嘉飾)、弗拉基米爾(林郁翔)、瑪莎之母(林宏霖反串)、布爾明(陳至元)、死神(王貽玲)、神父(蔣政倫)、普希金(梁庭維)等角色在內,共有逾30位同學陸續登場。

隨著劇情發展,史薇塔搭配俄國民謠、流行歌曲,1968年版電影《殉情記》(Romeo and Juliet)的主題曲〈A Time for Us〉,披頭四〈All You Need is Love〉兩首膾炙人口的經典名曲,以及俄國作曲家柴可夫斯基、普羅高菲夫的作品等。《暴風雪》全劇的音樂、舞蹈加上視覺影像等混搭風格,頗為令人耳目一新、印象深刻。彰顯出俄國既是歐洲的一部分,同時也深受「全球化」的影響。

(旺報)