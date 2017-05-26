淡江俄文系第21屆畢業公演《暴風雪》 改編自普希金短篇小說

淡江大學俄文系畢業公演《暴風雪》，由王貽玲（前）扮飾的「死神」載歌載舞。（淡江大學俄文系提供）

淡江大學俄文系畢業公演《暴風雪》劇終全體大合唱披頭四名曲〈All You Need is Love〉。（淡江大學俄文系提供）

淡江大學俄文系畢業公演《暴風雪》導演史薇塔（右）與反串「瑪莎之母」的林宏霖合影。（淡江大學俄文系提供）

淡江大學俄文系日前舉行第21屆畢業公演，由系上來自俄國的專任助理教授史薇塔執導，將「俄國文學之父」普希金的短篇小說《暴風雪》改編為劇作，於淡江大學實驗劇場公演2場。台灣戲劇教育界「一代導師」姚一葦之女、任教於台北藝術大學戲劇系的姚海星教授到場觀賞後，也向導演史薇塔表達「非常喜歡」這場演出。

現今大陸與俄國互稱「關係史上最好」，俄國總統普丁日前也特地出席「一帶一路」峰會。隔著海峽的台灣，也有多所大學設有俄文系，成立於1993年的淡大俄文系即為其中之一，近年來持續其畢業班推出俄語公演的傳統；即將於今年6月畢業的第21屆學生，日前也以《暴風雪》，為4年來的大學生涯畫上句點。

被譽為「俄國詩歌的太陽」的普希金（1799-1837），不僅集詩人、劇作家、小說家於一身，也是俄國現實主義文學的奠基者。普希金筆下的《暴風雪》，以19世紀初為背景，一對年輕情侶因女方父母反對，決定在某個深夜裡相偕私奔，卻因一場暴風雪而打亂原本的計畫，劇終則以出乎意料的驚喜結局收場。

淡江俄文系應屆畢業生共55位參與《暴風雪》台前幕後工作，包括瑪莎（顏思嘉飾）、弗拉基米爾（林郁翔）、瑪莎之母（林宏霖反串）、布爾明（陳至元）、死神（王貽玲）、神父（蔣政倫）、普希金（梁庭維）等角色在內，共有逾30位同學陸續登場。

隨著劇情發展，史薇塔搭配俄國民謠、流行歌曲，1968年版電影《殉情記》（Romeo and Juliet）的主題曲〈A Time for Us〉，披頭四〈All You Need is Love〉兩首膾炙人口的經典名曲，以及俄國作曲家柴可夫斯基、普羅高菲夫的作品等。《暴風雪》全劇的音樂、舞蹈加上視覺影像等混搭風格，頗為令人耳目一新、印象深刻。彰顯出俄國既是歐洲的一部分，同時也深受「全球化」的影響。

(旺報)