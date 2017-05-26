台中又見黑心雞腿 太平均豐遭爆用逾期肉品

台中市衛生局24日接獲民眾檢舉，太平區均豐國際使用逾期原料製作雞腿排，當場封存高達35公噸有問題的產品。（圖/馮惠宜翻攝）

又見黑心食品，吹哨獎金鼓勵下，台中市衛生局24日接獲爆料指位於太平的均豐國際使用逾期原料製作雞丁、雞腿排；到場稽查發現逾35公噸的相關產品，業者也坦承不諱，除當場將問題產品銷毀，也開罰24萬元；據悉該業者去年12月才開業，下游有15家業者，多為鹽酥雞、小吃業者。

台中市衛生局26日公布查獲高達35公噸的效期有疑慮雞腿類產品，這次被爆料的是位於太平區均豐國際有限公司，有民眾24日向衛生局檢舉指該業者疑似用過期的雞腿、雞肉製作腿丁、棒腿、腿排，衛生局立即前往稽查，經兩天一夜到場查核，發現確實有高達3萬5262公斤有效期疑慮產品。

衛生局說明，太平區均豐國際有限公司廠區原料肉僅經營單一品項「冷凍雞腿」，向台北市某肉品輸入商購入原料肉放置凍庫，使用時再取出製作腿丁、棒腿、腿排；自去年底至今，雞腿原料肉共進貨7萬8478公斤；經衛生局核對進銷貨資料及進口報單、輸入許可等，確認在有效期間內售出的雞腿肉共3萬9490公斤。

另外，衛生局於現場冷凍庫發現有多箱雞腿肉，含原料肉、未包裝的半成品及退貨品等，經勾稽比對資料後，業者說明因公司未落實先進先出原則，無法從相關批號辨識其凍庫內前述肉品的有效日期。衛生局對有疑慮的半成品及原料肉，共封存3萬5262公斤。

衛生局也依業者提供的交易資料繼續追查下游業者，包含台中市14家及外縣市1家；除立即通知外縣市衛生主管機關前往轄內店家稽查，昨日也完成全市相關下游業者調查，共計退回均豐公司雞腿產品共計4103.4公斤。

衛生局表示，食品業者應落實自主管理及確實執行驗收制度；此案因違反食安法第15條第第8款「逾有效日期」核處24萬元罰鍰；違規成品也全數沒入銷毀；呼籲民眾或內部員工如發現食品業者不法行為，可利用1999市民專線或衛生局電話04-25265394反映，全民共同維護食品安全。

(中時)