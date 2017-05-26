培訓產業人才 修平攜手友達簽訂產學合作

修平科技大學校長鄧作樑(左起)、友達光電資深協理林挺立分別代表學校及企業簽署產學合作備忘錄。(林欣儀攝)

攜手培育產業人才，友達光電公司、台中市政府及修平科技大學等單位，26日在中科管理局共同簽署產官學合作備忘錄，未來將推動成立「友達光電學視產業專班」，以學理實務並重、學校職場並行的教學方式，開拓技職菁英培訓新模式。

在台中市副市長張光瑤、中科管理局長陳銘煌、勞動部中彰投分署長陳瑞嘉與中部地區高中職校長見證下，修平科技大學校長鄧作樑、友達光電資深協理林挺立分別代表學校及企業簽署產學合作備忘錄，開啟國內技職菁英工程人才培育的新契機。

友達光電指出，人才培育是高科技產業進步與經營的關鍵，友達與修平攜手成立專班，未來學生將以工作2天、休假1天、在校上課1天的模式進行課程，學習4年取得學士學位、同時獲得公司4年正職員工的年資，達到學用合一，期間更可依表現獲得晉升。

修平科大強調，學校近年或政府3億元資金挹注，設備趨近產業、大幅縮短學用落差，且工程學院已與友達等多家科學園區科技大廠合作設立1年期校外專班，透過扎實的基礎訓練，實習成效受好評，今年成立的4年制專班已有超過120名學生報考。

陳銘煌說，中科管理局持續加強與地方政府、大學校院合作，推動產學及創業創新等計畫，未來盼修平及友達能分享人才培育的成功經驗。

(中時)