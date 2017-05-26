「劇」在一起愛地球 嘉義縣環保戲劇地方初賽成績揭曉

嘉義縣106年環保戲劇地方初賽成績揭曉（余信賢攝）

嘉義縣106年環保戲劇地方初賽成績揭曉（余信賢攝）

嘉義縣106年環保戲劇地方初賽成績揭曉（余信賢攝）

106年環保戲劇地方初賽結果5月26日揭曉，「龍鳳兒舞蹈團」及「梅山國中-梅中皮影戲」2支隊伍脫穎而出，7月將代表嘉義縣前進高雄市參加環保署舉辦的南區複賽。

今年有19隊參加環保戲劇劇本徵件，評審委員評選出6隊參加26日在創新學院舉行的地方初賽。6支隊伍從幼兒園的小朋友到專業舞蹈團都有，各隊卯足全力，演出精湛，顛覆傳統環保思維，發揮創意巧思，融入戲劇競賽「循環經濟」、「清淨空氣」、「無塑海洋」與「關懷大地」四大主軸，透過精采的肢體及對話演出，反應生活中的環境問題，並結合環境教育理念，讓觀眾注意到環境議題，進而培養環境倫理概念，落實行動環保，讓環保更貼近生活。

龍鳳兒舞蹈團以動感的環保舞搭配環保材質製成的傳統陣頭令旗，創意十足，並以空氣中的污染物質為例，訴說一氧化碳、二氧化硫和硫化氫等毒害物造成人體與環境的危害，呼籲民眾祭拜時以紙錢減量、拜香減支或以功代金，力行環保行動，一樣可以得到神明保佑。

梅中皮影戲社則以傳統技藝表演方式，呈現廟會燃放鞭炮所造成的環境染，不僅危害身體健康，PM2.5也跟著上升，提醒民眾祭拜方式要跟上時代，改變習慣，大家都健康。

環保局為鼓勵參賽隊伍，正取第一、二名及兩隊備取都各頒給1萬及5000元禮券，正取隊伍將代表嘉義縣進軍南區複賽，如獲得晉級，將有機會挑戰全國決賽，抱回10萬元獎金。

(中時)