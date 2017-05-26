經濟部節電競賽 嘉義縣勇奪第二名
為節省夏季用電，經濟部105年6月到9月舉辦「夏月．節電中」縣市競賽，嘉義縣榮獲分組第二名的佳績，嘉義縣環保局今（26日）在台大醫院國際會議廳，從行政院長林全手中頒獲700萬獎金時，環保局秘書翁逸偉感謝嘉義縣民與縣府團隊都具備節能減碳新觀念。
此次節電競賽依人口及用電規模分組角逐，嘉義縣從全省16個縣市脫穎而出，獲得第二名700萬獎金，環保局強調，嘉義縣雖然是資源較少的縣，仍非常重視節能跟環保，以最少資源維護環境。
縣長張花冠說，感謝各單位的合作及努力，才有今日的佳績，嘉義縣透過與民間合作，增進全民參與節電、輔導企業與商家節電，強化節電推動能量，由於夏季電力供應吃緊，壓低夏季尖峰用電負載量，不僅可以減少資源浪費，亦可減緩對環境衝擊，希望節約能源的環保觀念持續深植民心，讓嘉義縣邁向低碳田園城市目標。
(中時)
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