食品安全標誌大PK！中市衛生局長選這個

台中市議員李麗華說，希望衛生局設定好辨識又有公信力的標誌，讓消費者有所依據，也能吃的安心。（盧金足攝）

「局長，您會圈選那一個？」市議員李麗華（左）拿著看板，要衛生局長呂宗學圈選。（盧金足攝）

台中市衛生局長呂宗學（右）表示，為精進食品業評鑑，「食在安心」標章到期後不再使用，改核發「特優」、「優」、「良」標章。（盧金足攝）

台中市食品安全評鑑，由「食在安心」標誌改為「特優」、「優」及「良」等3級認證標章，議員李麗華今天（26日） 質疑食品安全標誌隨著改朝換代就更換，拿著看板要求衛生局長呂宗學選擇「食在安全」或「佳免驚！」等標誌，呂圈選「食在安心」承諾研議是否適合使用。衛生局表示，「食在安心」標章到期後不再使用，改推出將自主管理、品質等標準納入評發「特優」、「優」、「良」標章。

李麗華今天在議會質詢時表示，前市府「食在安心」標章停用後，有什麼方案接替？她也憂心近來屢發生黑心、無良廠商，消費者對這3種區別方法太籠統，消費者無所適從。

李麗華建議，市府可以重新取「佳免驚」、「龍重安心」，她也將這2個新名與「食在安心」一併拿起衛生局長圈選，讓消費者有所依據，也能吃的安心。

呂宗學左看右看，最後拿起筆圈選「食在安心」，表示會研議是否適合恢復使用。

衛生局表示，為精進食品業評鑑，原本的「食在安心」標章到期後不再使用，自2015年起推出將自主管理、品質等標準納入通過者發給評核「特優」、「優」、「良」標章，2015年即鼓勵201家大型餐飲業者參與，經過實地稽查及審核，通過評核共180家。

衛生局今年起，再擴大邀請規模較小業者與食品製造業參加，讓民眾有更多優良商家可以選擇。

呂宗學表示，原「食在安心」標章由業者自由報名，且對報名者無基本規範，也無現場抽驗等機制，為了提升把關精緻度，配合食在安心標章2015年底到期，改以3級評鑑後發給標章。

衛生局推出3級評鑑後，也訂定「台中市食品業衛生管理評核計畫」，先邀請營業面積300平方公尺以上餐廳參與評核，業者須有食品登錄、員工體檢、廚師持正比例符合規定，才能參與評核。業者並須要有良好的自主管理，並接受衛生局進行抽樣，通過後於105年頒發2年期評核標章，並有「特優」、「優」、「良」3個等級。

衛生局並追蹤評核2016年取得優良標章業者，以及辦理標竿業者現場觀摩會，希望藉由計畫加強業者自主管理，取得消費者信賴，同時培養民眾至優良商店處消費的觀念，也促使業者提升榮譽感與責任心。

此外，透過消費者選擇及市場競爭機制，激勵其他食品業者主動參與，提升整體食品業衛生管理與水準。

「食品業衛生自主管理評核工作計畫」針對「中大型食品製售業者」進行評核至少200家，並制定嚴謹的評核項目，如「使用之原物料應符合相關食品衛生標準或規定，並可追溯來源」、「保留完整存送貨單據及進貨紀錄」、「製程動線應符合衛生安全原則」、「油炸油及廢棄物管理應符合相關規定」、「完成食品登錄」及「依產業屬性規畫抽驗項目」等，由專家實地評鑑，並將研議標章樣式後公開頒贈授予業者。

(中時)