綠營盼挽救選情 吳澤成：各盡其份才是根本之道

明年宜蘭縣長選舉綠營選情拉警報，民進黨地方黨部建議調整地方政策來挽救選情，宜蘭代理縣長吳澤成說，各盡其份讓人民有感才是根本之道。（胡健森攝）

媒體民調明顯落後，綠營擔憂明年縣市長選舉宜蘭縣恐將變天，因而提出應及早完成縣長提名作業、修正地方政策等兩項策略來挽救選情，對此，宜蘭代理縣長吳澤成表示，每個部門及每個人都要在各自崗位盡其所能，做到讓人民有感，才是根本之道。

民進黨宜蘭縣黨部日前表示，明年縣市長選舉，宜蘭縣已經成為艱困選區，縣黨部主委林進財並表示，希望黨中央在縣長提名作業部分，最遲能在10月前完成，另外，地方的行政、議會部門，應盡快針對包括農地農用、地價稅、房屋稅等議題，都要盡快修正政策內容，以回應民意。

從接任農委會主委、前縣長林聰賢手中接下代理縣長一職的吳澤成表示，要打贏選戰就像是「牽罟」，必須要集眾人之力，團結合作才能順利完成，每個部門、每個人都要同心協力，在各自崗位盡其所能，做到讓人民有感，才是根本之道。

吳澤成進一步表示，縣府如今的政策並沒有錯，是在朝對人民有利的方向在做，雖然執行上有一些問題，縣府也持續對一些細節做檢討因應，但仍舊是持續往人民的期待走，大家應該都看得到。吳澤成說，他並不會感到有壓力，因為所想的是「對人民負責、該做就做」，人民在看、媒體也在看，只要能團結合作，各盡其份把事情做好，人民就會做出對的選擇。

(中時)