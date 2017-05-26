高檢署拜會宜縣長 討論打擊毒品策略
高檢署檢察長王添盛今天拜會宜蘭代理縣長吳澤成，討論反毒策略，對於有部分法官刁難監聽票、搜索票申請的問題，王添盛說，除了行政院已指示法務部再與司法院溝通，也希望各地檢署檢察長能與地方法院加強意見交換，讓司法、警察等治安系統在反毒工作上能運作更順利。
國內毒品問題越來越嚴重，高檢署檢察長王添盛今天上午率同高檢署、宜蘭地檢署等人員，拜會宜蘭代理縣長吳澤成，討論「如何落實行政院新世代反毒策略」、「毒品防制之區域聯防機制」等問題，希望聯結中央及地方資源，共同將毒品在宜蘭消失。
對於有員警反應，在申請監聽票、搜索票不時會遭到部分法官刻意刁難，王添盛表示，院方對於申請搜索票、監聽票，各地院的審查標準並不一致，確實有些比較寬鬆，有些比較嚴格，這個問題在行政院會報中也已經提出討論，行政院指示法務部長等人與司法院溝通，此外，也希望各地檢署的檢察長、主任等，能加強與地方法院的院長、庭長交換意見。
至於民眾常質疑法官量刑過輕的問題，王添盛表示，量刑部分是法官獨立審判的核心價值，但不僅是毒品，其他像是跨境電信詐騙、殺人案、對執行公務的人員施暴等案件，也都有是否量刑過輕的問題，這部分則有賴媒體將問題進一步反映出來。
吳澤成表示，毒品防制本來就是地方政府的工作之一，如今中央與地方聯合打擊毒品，相信未來會做得更有力量，把工作作得更好，讓毒品的問題得以消滅，讓治安更好，國人更健康。
(中時)
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