高雄市政府舉辦國際學生就業媒合會

國際學生努力向面試官自薦，希望爭取工作機會。（林宏聰攝）

高雄市長陳菊（左一）上台包粽，為國際學生祈福，希望他們求職「包中」。（林宏聰攝）

高雄市政府與經濟部投資業務處、外貿協會合辦「高雄地區國際學生就業媒合會」，26日在市府1樓中庭登場，求職學生以東南亞籍居多；因應新南向政策，將近30家企業來求才，提供上百個職缺，盼藉助國際學生語言能力，開拓東南亞市場。

市長陳菊說，這是中央、地方政府首度聯手舉辦的國際學生就業媒合會，國際化是全球重要城市的趨勢，高雄身為海洋首都，也積極協助各國優秀人才落腳高雄；她特別搭配端午節，上台包粽，祝福前來求職的國際學生「包中」。

今天下午有將近30家廠商參加就業媒合會，博思達公司專案經理洪瑞廷指出，新南向是台灣政策，但國內泰語、越南語、菲律賓語人才不足，公司主要承接會展業務，準備引進更多東南亞廠商來台參展，因此需要招聘國際學生，藉助他們的語言長才。

義守大學娛樂事業管理系馬來西亞籍學生朱季穎想找活動企劃工作，但媒合會場多為電機、工程師職缺，令她有些失望；另名馬國學生莫閔媮則說，馬來西亞大學畢業生起薪約2200馬幣（折合約1萬5500元），因台灣起薪稍高，所以約有一半同學，畢業後希望留在台灣工作。

主辦單位、高雄市府祕書處長陳瓊華指出，這次徵才廠商共27家，其中包括聚和國際、光寶科技、長興材料、建準電機、東台精機等5家上市櫃公司，場邊並提供東南亞點心，讓學生求職同時也能回味家鄉美食。

(中時)