金門風獅爺商店街水果節 玉荷包、總統瓜來了
台開集團金門風獅爺商店街第3屆「頂級水果節」今（26）日登場，高雄大樹「玉荷包」荔枝及花蓮鳳林「總統瓜」搶鮮上市，以產地空運直送方式在今、明2天的特賣會中，與兩岸民眾分享物超所值的消暑聖品。
台開集團指出，去年「莫蘭蒂」風災導致今年玉荷包產量遽減近9成，且普遍因受天候影響，也較往年延後10多天才能採收。金門風獅爺商店街信守董事長邱復生堅持「好東西要與好朋友分享」的經營理念，在首批採收上市後，就不計成本由高雄大樹產地直送金門。
大樹玉荷包採獨家研發特製植物優酪乳綠肥當肥料，成就一粒粒甜美多汁的玉荷包荔枝，嚴選洗淨，甜度高達18度，肉多籽小，8:1黃金比例，比50元硬幣大，3台斤裝特惠價635元，5台斤裝特惠價965元。
花蓮大西瓜種植於秀姑巒溪、萬里溪中心埔、壽豐溪與花蓮溪等潔淨、排水良好的河床砂礫地。在每年洪水沖刷後，隨即換上乾淨、富含營養的砂質土壤，減少西瓜生長期間受病菌感染的機率，也賦予西瓜更清脆及「沙沙」的口感。
風獅爺商店街這次特別空運直送花蓮鳳林中心埔產區西瓜，為去年農曆12月19日下種的第1次瓜，有「總統瓜」稱號。同樣因為氣候影響，今年產量估計減少2成左右，每顆平均重達30台斤，1/4顆特價220元，半顆440元，一整顆880元。
對懂得品嘗西瓜的消費者來說，鳳林中心埔西瓜學問可不小，不只有全台第1張西瓜產銷履歷，每1株瓜苗都只留1顆瓜，其餘全部摘除，才能種出又大又甜的鳳林西瓜。
在頂級水果嘗鮮之外，風獅爺商店街也自5/26~6/13在西棟2樓舉辦「讀享精品特展」，兒童圖書75折及各大品牌童書、教具、暢銷書特價優惠外，並有精品、服飾品牌全省巡迴特賣，以及金門兒女自創品牌-「30革」，超人氣手工鞋零碼超優惠一雙890元，兩雙1500元。還有鱷魚牌男女休閒服飾2折起，買5000現抵500，另有hoofer、麗鷗新品、與雨傘王，JOLIEBAGS真皮皮包、編織包等特價優惠。
(中時)
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