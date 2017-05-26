宜縣成年禮 學生高呼成年宣言一起牽罟、淨灘

宜蘭縣政府在壯圍鄉後埤海灘舉辦成年禮活動，代理縣長吳澤成與全運會吉祥物「古弟」，帶領剛滿18歲的學生一起體驗牽罟的傳統捕魚技藝。（胡健森攝）

宜蘭縣政府教育處響應「國際青年服務日」，今天一早選擇在至今仍保有「牽罟」傳統捕魚技藝的壯圍後埤社區，舉辦「蘭YOUNG青年成年禮」活動，安排縣內高中、技術學院剛滿18歲的學生，以學校為單位，由代理縣長吳澤成授旗後，學生們一同為自己步入成年呼喊、加油，以及對自己的期許。

吳澤成也與學生、社區成員齊力在沙灘上牽罟，而學生們隨後也捲起袖子，展開淨灘，另透過創意沙雕來表達「成年宣言」，為自己留下一個有意義的成年禮回憶。

由於全國運動會今年將在宜蘭舉行，全運會吉祥物「古弟」也現身這場活動，並帶著眾人一起扭腰擺臀，大跳「古弟舞」，活動熱鬧有趣。

(中時)