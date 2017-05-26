酒店經紀開毒趴面試 警逮16名未成年
22歲王姓酒店經紀，需要招募拉K陪酒的K妹，以幫小姐慶生為由，在新莊某汽車旅館開毒趴，順便「面試」想上班的美眉，狐群狗黨越揪越多，最後人數高達56人，全部擠進1個大包廂內，大家喝毒咖啡、抽K煙大肆狂歡，台北市毒品查緝中心循線追查，一舉破獲這個大型毒趴，查獲12包咖啡、1大包K他命等毒品，現場共有16名未成年，警方盤查時，不少人竟還抱怨警察「有夠掃興！」、「別人吸我又沒吸，趕快走啦！」最後8男16女被帶回，依毒品罪送辦。
警方進入現場，要求關掉音樂開燈臨檢時，原本搖得起勁的眾人，還以為是王男安排的生日驚喜橋段，後來獲知是真警察，不少人開始垮臉埋怨，有人還將裝有毒咖啡的杯子推開，打算躲到旁邊，毒緝中心表示，此次查獲的青少年不少都是在學身份，除將眾人法辦外，另持續追查他們的交友網絡，全案擴大偵辦中。
★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。