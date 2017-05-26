酒店經紀開毒趴面試 警逮16名未成年

王姓經紀（右）以慶生為由開毒趴，順便面試小姐。（陳鴻偉翻攝）

王男提供大批毒品，賣給青少年助興。（陳鴻偉翻攝）

警方在摩鐵包廂查獲大批毒品。（陳鴻偉攝）

警方共帶回8男16女，其中包括16名未成年。（陳鴻偉翻攝）

22歲王姓酒店經紀，需要招募拉K陪酒的K妹，以幫小姐慶生為由，在新莊某汽車旅館開毒趴，順便「面試」想上班的美眉，狐群狗黨越揪越多，最後人數高達56人，全部擠進1個大包廂內，大家喝毒咖啡、抽K煙大肆狂歡，台北市毒品查緝中心循線追查，一舉破獲這個大型毒趴，查獲12包咖啡、1大包K他命等毒品，現場共有16名未成年，警方盤查時，不少人竟還抱怨警察「有夠掃興！」、「別人吸我又沒吸，趕快走啦！」最後8男16女被帶回，依毒品罪送辦。

警方進入現場，要求關掉音樂開燈臨檢時，原本搖得起勁的眾人，還以為是王男安排的生日驚喜橋段，後來獲知是真警察，不少人開始垮臉埋怨，有人還將裝有毒咖啡的杯子推開，打算躲到旁邊，毒緝中心表示，此次查獲的青少年不少都是在學身份，除將眾人法辦外，另持續追查他們的交友網絡，全案擴大偵辦中。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)