圍棋》人腦戰勝AlphaGo？ 原來是配對賽

圍棋配對賽(連笑(左前)+AlphaGo最終擊敗了古力(右前)+AlphaGo)的組合。(圖／Google提供)

AlphaGo自從問世後已多次擊敗世界頂尖好手，26日人腦終於扳回一城？原來是中國圍棋峰會舉辦人機配對大賽，由八段的連笑與AlphaGo搭檔挑戰世界冠軍九段古力和AlphaGo的組合，經過一番激戰後，連笑的人機搭檔執白子在220手擊敗了古力組合。

這次比賽AlphaGo分飾兩角與8次世界冠軍古力，以及擁有天元和名人兩大頭銜的連笑搭配對戰，這樣的戰局被中國棋迷喻為世紀混戰。也由於沒有捍衛人類尊嚴的顧忌，古力和連笑之間的攻殺豪不留餘地，多次讓彼此間的AlphaGo搭檔反應不及。

連笑所屬的白子原本在官子階段趨於弱勢，直至166手白子在右上角扭轉情勢，隨後步步緊逼，220手落定後古力所執的黑子只能棄子投降。

(中時電子報)