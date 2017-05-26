澎湖科技大學 農漁新產品開發成果展
活化澎湖在地農漁產品精緻化，澎湖科技大學舉辦「澎湖在地農漁原料利用及新產品開發成果展」，鮑魚醬、花枝皮軟糖、高麗菜鬆、仙人掌涼糕、蟹腳鬆大受好評，即日將正式推廣上市。
產、官、學資源大整合，澎科大食品科學系積極投入澎湖農漁產品開發再利用，打造地方特色商品，開創新商機。
澎科大教授張弘志指出，澎湖當地最受消費者喜好的產品，主要是干貝醬及仙人掌等相關產品，但市場上已達飽和，現階段亟需全新產品刺激活絡產業。
澎科大食品科學系嗅到商機，師生號召成立研發團隊，發揮所學食品專業知識及技能，依農漁產品特性，進行市場調查、加工設計、型態構思、廣告行銷等，全面整合性開發。
研發團隊經過1年多不斷試驗，從概念收集、產品試做、配方修正及衛生安全檢驗分析等，辛苦的努力終於開花結果。
學校擴大慶祝，連日來特地舉辦澎湖在地農漁原料利用及新產品開發成果展，發表多樣性產品包括：鮑魚醬、花枝皮軟糖、高麗菜鬆、仙人掌糕、風茹涼糕、小管條理包、蟹腳鬆等加工食品。
果然吸引了所有目光，新產品味美、口感佳又有創意，澎科大大力推廣行銷上市，未來將技術轉移與地方農產品業者通力合作，開發澎湖觀光伴手禮。
(中時)
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