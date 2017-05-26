澎湖縣石泉國小 闖入全國少棒聯賽硬式組決賽圈

以黑馬之姿闖入105學年度全國少棒聯賽硬式組決賽圈的石泉國小棒球隊，25日搭機返澎，縣府發言人蘇文章和教育處副處長莊華州專程到機場接機，鼓勵石泉棒球小將們再接再厲、勤奮不懈，未來能為本縣爭取更高榮譽。

澎湖的棒球運動在講美國小拿下亞洲盃冠軍，寫下講美傳奇後，陸續帶起多所國小棒球熱，本次參加硬式組的石泉國小於99年成立組訓，雖然成軍時間較晚，但透過各項賽事練兵，也逐漸有正規球隊雛形。

今年的全國學生棒球聯賽國小硬式組賽事，石泉國小棒球隊獲得代表本賽參賽資格，期待藉由實戰磨練、提升實力，沒想到石泉小將們十分爭氣，在不被看好的情況下，分組預賽首戰對上去年季軍隊彰化東山國小，石泉小將全場共擊出10支安打，其中投手兼強打者黃子豪更是3打數均擊出安打並包含1發場內全壘打，幫助球隊以10比3拿下首勝並連過兩關，以分組第一之姿闖入決賽圈，雖然決賽首場遇上前年拿下亞軍的傳統棒球名校卑南國小，石泉小將因臨場壓力大，導致失誤過多種下敗因，卻也寫下該校參賽的最佳紀錄。

蘇文章、莊華州代表縣長陳光復前往機場接機時，特別轉達縣長的肯定之意，表示石泉國小棒球隊能展現練球成果，在43支球隊參賽的聯賽中闖入決賽圈，讓人看見，澎湖除了講美少棒之外，還有一支球隊叫做石泉國小，謝謝該校長、家長會的支持，尤以本次帶隊的葉明發組長、教練蔡欣勳、洪仲勤及馬公國中教練胡俊威的訓練、支援，讓球隊能表現出競爭力，期勉石泉小再接再厲，有朝一日能為澎湖棒球運動發展提昇至更高的榮譽，也寫下令人感動的石泉故事。

(中時)