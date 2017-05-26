台東縣立體育場喋血，男子遭砍送醫

救護人員將受傷的王男送醫急救。(黃力勉翻攝)

台東縣立體育場26日上午發生喋血事件，鍾姓男子拿著刀械，追著另一名王姓男子砍，王男身上多處刀傷，小拇指遭砍斷，警方獲報後趕到現場制服鍾男，並起出作案的殺魚刀，由於現場血跡斑斑，引起民眾恐慌，警方強調兇嫌已經落網，無須恐慌。

喋血事件發生在今天上午，鍾男突然持刀追殺王男，王男發足狂奔，但身上已經受到多處刀傷，左手小拇指被砍斷，警方制服鍾男後趕緊將王男送醫，所幸沒有生命危險。

常在附近活動的遊民表示，王男從台北來騙吃騙喝，還偷拿泡麵、現金才會被砍，不過全案仍待警方釐清。

由於台東縣立體育場是許多民眾運動的地方，喋血案發生後斑斑的血跡引起許多民眾恐慌，甚至在Line群組表示是割喉事件，讓警方嚴正駁斥，並強調全案已經將傷人的鍾男移送偵辦。

(中時)