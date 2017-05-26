疑遭上司強暴 南韓女軍官不堪受辱而輕生
據法新社（AFP）報導，南韓國防部昨日表示，一名女性的海軍上尉軍官，日前被發現陳屍在其公寓中，雖根據當地警方初步研判，該名女性軍官之死是自殺造成，但南韓憲兵仍於同日逮捕一名海軍上校到案，軍方懷疑，自殺的女軍官曾遭到該名上司的性暴力與強暴，才會導致其精神不堪受辱而選擇輕生。韓國當地媒體指出，女性軍官曾多次向男友訴苦，表示自己曾遭到性暴力對待。然而被視為重要嫌疑人的上校，在被逮捕後坦承曾與女軍官有過性行為，但矢口否認強暴的指控。
南韓軍方近年來在性暴力和歧視上，屢次遭到國內外媒體大力抨擊，最讓外界震撼的，莫過於日前一名陸軍軍官，因為與同性同袍發生性關係，而遭判處6個月有期徒刑的事件。然而根據韓國國會去年探查結果，近5年來，竟有111名女性軍官曾被男性上司強暴或以性暴力對待，此報告一出，再次引發輿論和公民團體的不滿，紛紛跳出聲援並抨擊軍中的男性沙文主義色彩依然強烈，讓諸多軍人深受其害。
此案現已交付司法調查中，故南韓軍方對於受害的女性上尉、以及男性上校主嫌的姓名和身份信息皆是三緘其口，以防媒體的調查造成受害者親友更大的傷害。
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(中時電子報)
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