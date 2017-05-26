地方型SBIR大創新
雲林縣府透過地方型SBIR計畫推動產業升級與轉型，去年有21家廠商接受輔導，上午成果展豐富，許多創新產品都是獨一無二、前所未有，其中不乏傳承數代的老店，新世代接手都賦予老字號及老食材新生命。
SBIR新創產品都讓人眼睛為之一亮，副縣長丁彥哲強調，有助鼓勵並帶動更多業者投入創新研發，創造產業新價值和新商機。
去年地方型SBIR補助計畫農業農產品加工類9案、紡織類1案、精密機械類2案以及文化創意產業類9案，合計21案，總補助金額達1071萬元。
創新研發成果斐然，農產加工類的佐日漫遊以古坑在地盛產的芭蕉和鳳梨，開發出獨特口感之香蕉鳳梨酥，留住芭蕉的芬芳，顛覆傳統鳳梨酥之口味；文創類的禾橙視覺設計有限公司將傳統民俗之千里眼順風耳，作出灰諧逗趣之變化，結合實用性商品加值，擴大吸引客群年齡層及非媽祖宗教信徒的目光；精密機械類的合美電機（股）公司為全台僅存的電解電容器廠商，產品行銷世界各地，開發電容外觀瑕疵之影像檢測設備，提升了產品的穩定性與準確性；紡織類的聖鴻（股）公司開發之面料起絨加工布技術，並以聚酯布料、T/C混紡布料進行起絨加工，增加產品附加價值，更加奠定雲林紡織產業的領先地位。
(中時)
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