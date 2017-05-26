拖行員警百公尺遠 嫌犯今投案

陳姓男子（中）在警方策動下，今天下午投案說明。（翻攝照片）

台中市大甲警分局日南派出所王姓員警，26日下午在轄區執行交通稽查勤務，盤查路旁可疑車輛，慘遭拖行百公尺致全身多處擦傷，警方經過比對影像鎖定嫌犯，33歲陳姓男子在策動下，今天下午投案說明，警方表示，有多項前科的陳嫌，初步供稱無涉他案，係因見警方盤查緊張逃逸，警方訊後依妨礙公務、殺人未遂等罪嫌送法辦。

(中時)