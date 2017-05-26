澎湖縣環保局邀專家 助業者完善污染防制
為有效監督管制公私場所排放空氣污染物情形，督促工廠重視製程設備、空氣防制設施及排放管道等設備之操作與維護，以減少突發污染事件發生；澎湖縣政府環境保護局本年度辦理專家學者現場深度查核作業，邀請專家學者藉由產官學合作來提供更多元化的意見，帶來整體管理上更精闢的見解，協助業者落實空氣污染防制作業，提升空氣品質之目標。
環保局表示，澎湖為低度工業發展縣市，除尖山發電廠外，以粒狀污染物為主要污染物，為強化瀝青及預拌混凝土廠業者管制，督促業者落實自主管理，提升污染防制措施，降低空氣污染物排放；特別邀請專家學者至現場深度檢視業者各項防制措施作為，協助業者完善污染防制措施，以有效達到污染減量，避免污染行為。
此外，環保局極為重視業者落實「固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法」的符合度，業者如能依法落實各項污染防制作為，例如:砂石料堆置區設置防風牆，使用防塵網進行覆蓋與定時灑水等防制作為；裸露地表及車行路徑定時灑水，以減少風吹揚塵之情形，並確保出入口處前後100公尺路面清潔，可以有效降低空氣污染物同時避免揚塵發生。
環保局將彙整專家學者之建議，供公私場所作為改善計畫或許可變更、異動之申請依據，後續定期追蹤輔導業者各項污染防制措施改善落實進度，促使業者完善各項污染防制措施。而各公私場所對於「固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法」之內容及相關法規有疑義，可撥打電話(06-9221778)。
(中時)
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