范冰冰瘦出新高度！路邊玩下身失蹤

范冰冰坎城上街，瘦出新高度！（圖／取自微博）

范冰冰因是今年坎城影展評審之一，她堪稱是近幾日大陸媒體最關注的人物之一，不僅是她在坎城紅毯上的衣Q表現。不過范冰冰今（26日）終於有機會外出，她的造型師貼出她上街美照，瘦身有成的她被讚瘦出新高度！

范冰冰今天被造型師卜柯文拍下6張照片，笑稱「范評委終於有時間偷跑出來吃霜淇淋啦！」巧的是，她還在街頭和同事評審的威爾史密斯海報合影，不過更讓網友關注的，是范冰冰的一雙大長腿，她雖被笑「下身失蹤」，可纖細的美腿被讚是「瘦出新高度！」

(中時電子報)