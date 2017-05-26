端午假期尖峰時段 澎縣府航站設服務處

澎湖縣政府府為協助鄉親於端午節連續假期能順利返鄉赴台，將於5月26日至27日於台北、高雄航空站;5月30日至31日於馬公航空站設置鄉親服務處，提供茶水服務並視機位需求協調各航空公司加開班機，服務鄉親之交通需求。

自104年起台北及馬公航空站已分別設置國內航線候補機檯，採用「聯合候補登記系統」是以「聯合登記，個別候補」的作業方式，將過去旅客必須至4家航空公司手寫登記候補名單模式，整合至單一資訊系統內，民眾可於任一候補機檯進行多航空公司、多航線及多人的候補登記，旅客僅需依照螢幕內容指示的步驟操作，以掃描身分證、讀取健保卡或自行輸入的方式，即可完成候補。並配合「聯合候補登記系統」啟用，在松山、馬公機場官網首頁以及APP也建置候補查詢專區，方便旅客查詢即時候補資訊。

縣府旅遊處提醒，民航局為使空運資源作最有效之利用，避免因部分旅客重複訂位以致影響其他真正有需求民眾之權益，各航空公司仍將循往例於機票上加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」之使用限制。如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票。民眾於搭機時必須在航班起飛前30分鐘以內抵達機場並完成劃位手續，否則機位將被取消。搭機時記得攜帶證明文件，提早至櫃檯劃位，以確保旅程計畫週全，鄉親歡渡愉快的端午節連假。

縣府旅遊處也呼籲鄉親外出旅遊或返鄉應儘早規劃行程，提前訂位，如訂不到機位可逕洽旅遊處，旅遊處將提供協助並視機位需求數提早作業向各航空公司協調增開加班機，以免臨時調度，不易增班。

鄉親機位需求服務窗口將常態開設，受理專線：06-9276675；06-9269970，傳真號碼：06-9264710，請機位需求申請人將身分證字號、聯絡電話或手機等資料備妥以利填寫。

(中時)