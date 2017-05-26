住宅變綠帶，高雄煉油廠邊民宅破舊不敢修繕

高市議員黃石龍要求都發局協助變更土地分區，解決中油高煉廠旁老舊房屋不敢拆建的窘境。（黃石龍提供）

高市議員黃石龍26日在議會質詢時指出，中油高雄煉油廠邊有上百戶住宅，45年前被擅自變更為綠帶，居民後來要貸款才發現有異，至今房屋壞了也不敢重建，深怕拆了無法再蓋回來，許多老屋已成危樓，他要求都發局設法替居民解套。

黃石龍表示，後勁中油高雄煉油廠圍牆邊，學專路、後昌路交會口區域，有一大片民宅原本是住宅區，居民擁有土地、房屋所有權，但中油卻在1972年將廠邊土地變更畫為隔離綠帶區，過程中完全沒跟住戶討論。

他說，直到後來有住戶想拿房屋去借錢，銀行說綠帶區無法貸款，才知道竟然已遭變更，多年來住戶求助無門，許多房子壞了不敢拆，怕一旦拆除就無法再蓋回來，只能一再補強，安全性堪慮，他要求都發局盡快協助，將土地變更回原來的住宅區。

「確實有檢討的空間！」高市都發局長李怡德說，當年首度發布都市計畫，有部分住宅被畫入高雄煉油廠邊的隔離綠帶，初步了解，目前在綠帶區內的住宅約有50棟左右，有些屋況非常老舊的房屋，確定是在都市計畫發布前即已存在。

他說，高雄煉油廠已經關廠，未來土地利用將重新規畫，針對綠帶區內的老舊住宅問題，都發局也認為應該檢討，近期內將結合相關單位，研議適當程序，進行土地分區調整。

(中時)