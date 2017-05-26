教育新南向 環球科大獲准開國際專班

環球科技大學獲教育部核定開設新南向產銷管理、創新創業管理、時尚造型設計及生物技術系農業栽培與加工技術訓練等國際專班，總計可招收125名學生。

環球科大校長陳益興強調，顯示該校配合政府教育新南向政策的努力獲得肯定，未來將再加大國際化的腳步，實現培育企業良才的辦學目標。

(中時)