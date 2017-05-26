白沙分局破獲違法捕撈海膽 澎縣府頒獎金慰勉

馬糞海膽尚未開放採捕，隨即發現民眾違法偷採。澎湖縣警察局白沙分局近日查獲非法採捕馬糞海膽，目前已移送地檢署偵辦中。縣長陳光復26日上午在警察局長劉祥浤、縣府秘書吳南宏陪同下，前往白沙分局頒發獎金感謝有功人員辛勞，他表示，海洋資源有賴各位執法人員辛勤守護，漁業資源才能永續發展。

縣府為維護馬糞海膽資源永續利用，公告每年6月16至8月31日開放准予採捕殼徑8公分以上之馬糞海膽，禁採期間，一律禁止採捕、處理、販賣或持有馬糞海膽，違反者依漁業法可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣15萬元以下罰金。警察局白沙分局迄今計查獲非法採捕馬糞海膽2件，計171顆，業依違反漁業法移送地檢署偵辦在案。

陳光復強調海洋資源保育的重要性，他指出，馬糞海膽每年6月16日才開始採捕，民眾於禁捕期間違反法律規定偷採馬糞海膽，另外於開放採捕期間，民眾誤以為不論大小皆可採捕，對海洋資源保育都是種傷害，他籲請漁民朋友不要捕捉體型太小馬糞海膽。對於同仁守護澎湖漁業資源辛勞執法，他表達感謝之意。

隨後，陳縣長前往通樑視導白沙分局實施106年防制暴力重大危安事件實警演練預演，該演練係針對轄區特性，觀光地區防制暴力事件的狀況模擬，有助於地方觀光活動的全般安全提升。陳光復特別為演練同仁打氣，看到所有同仁揮汗如雨的認真演練，縣長特表嘉許與感謝，也特別預祝所有同仁端午佳節愉快及正式演練成功。

(中時)