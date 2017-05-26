中市7月起垃圾破袋稽查，最高開罰6000元

台中市議員謝志忠（右起）、蔡雅玲、張玉嬿表示，垃圾破袋稽查實施在即，有的民眾沒聽過，有的還霧煞煞。（盧金足攝）

議員拿出各種廢棄物，即席測驗台中市副市長林依瑩（右起）與環保局長白智榮，是否能準確分類。（盧金足攝）

台中市環保局7月1日將執行垃圾破袋稽查，由專人檢查垃圾袋內是否有垃圾分類，但議員質疑從六月開始宣導，擔心實施後引發民眾和清潔人員爭議，且剩1個月內時間，緩衝期不夠恐引反彈。環保局長白智榮表示，屢勸不聽者開罰1200元到6000元，民眾破袋檢查如違規，口袋大失血。

「宣導應該延期！不要讓民眾認為市府在搶錢！」台中市議員謝志忠、蔡雅玲、張玉嬿、張芬郁、吳瓊華、賴朝國等議員，今天（26日）在議會進行業務質詢時皆關心垃圾破袋稽查工作規畫，眼看實施在即，有的民眾沒聽過，有的還霧煞煞。

環保局表示，去年針對垃圾車採樣發現，民眾丟棄的垃圾仍有2成是可回收物及廚餘，為了提升回收率，環保局6月起開始試辦垃圾「破袋稽查」，每線每天抽查2袋，若發現仍有可回收物，將請民眾分類後再丟棄。

「7月起針對累犯開罰！」環保局長白智榮強調，垃圾破袋稽查不影響垃圾收運時間地點，稽查目的是宣導，並非罰鍰，希望民眾都能確實做好分類，為環境共同努力。

白智榮表示，為提升垃圾分類，6月起執行沿街垃圾破袋檢查，由各區清潔隊稽查人員隨機破袋，經檢查垃圾袋內含有3個以上資源回收物即違規，現場將開立勸導單並重新分類。

7月起，民眾若仍未落實分類且屢勸不聽者，將依違反廢棄物清理法規定開罰1200元至6000元。請民眾確實將丟棄物確實分為3類，包括可回收、不可回收、廚餘。

白智榮說，該項政策重點在宣導，而非以處罰為目的，執行時不影響垃圾車路線與時間；在宣傳部分，截至目前已召開4場說明會，針對政策內容、宣導及執行期程、相關罰鍰金額等層面逐一向民眾說明，民眾也普遍支持，未來將加強宣傳。

也有議員關心稽查時可能產生衝突，白智榮指出，環保局已進行教育訓練，強化人員執行抽檢時的處理能力，盼與民眾共同守護宜居環境。

依環保局統計，台中市每天生產約1012公噸的垃圾，平均每人每日垃圾產生量超過0.5公斤，去年垃圾採樣調查，垃圾袋中有2成為回收廢棄物及廚餘，其中塑膠袋最多，保麗龍次之。

(中時)