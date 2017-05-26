澎湖行銷觀光 千元在地美食體驗只要199
澎湖縣政府辦理「推動澎湖友善環境發展計畫」，特規畫遊客體驗實作炸棗、炒魚鬆、紅龜粿等澎湖美食，活動自7月7日(星期五)至7月9日(星期日)，每天都有不一樣的體驗主題課程，有趣味更有香味的澎湖傳統文化等你來報名參加。
澎湖四面環海，獨具島嶼海洋特色，遊客除了享受海上活動之外，還可揉合豐富的在地居民生活經驗，成為獨樹一格的旅遊體驗。你知道澎湖跟男孩子催婚可以問「何時請吃炸棗」嗎？澎湖的紅龜粿是白色蓋紅章，但元宵節則是用「肪片龜」來乞龜祈福，你知道嗎？澎湖傳統手炒魚鬆怎樣炒才夠香酥？想得到答案就快報名澎湖縣政府旅遊處舉辦的「海島美食交流會-好味澎湖體驗遊」。3場總值超過3千元的體驗遊，每單場只要199元，名額有限額滿為止。
澎湖縣政府旅遊處為不僅推廣觀光，更將澎湖民俗傳統，透過好吃好玩有故事底蘊的炸棗、肪片龜、炒魚鬆、紅龜粿等澎湖美食，成為旅遊的新賣點。自6月1日(下周四)起，上網搜尋關鍵字「澎湖海島餐桌交流會」或上「澎湖逍遙遊」臉書粉絲團即可線上報名。第一場次，訪湖西學炸棗求姻緣、做個肪片龜祈幸福體驗教學，第2場前進手炒鰹魚鬆療癒之旅，第3場跟媽宮學文化再揉個紅龜粿帶回家。每場次價值超過千元，首批體驗價199，機會難得錯過不再。
澎湖縣政府旅遊處王馨珮處長表示，雖然澎湖每年遊客數已突破百萬人次，但多半集中在夏季水上活動族群，白白浪費了澎湖傳統的美食體驗旅遊的資源，十分可惜。因此7月旺季佳音初試，以嘗鮮方式舉辦「海島美食交流會-好味澎湖體驗遊」，期望能帶動美食體驗旅遊的新風氣。
有關更多「澎湖海島餐桌交流會」相關資訊，請上澎湖縣政府旅遊處官網「澎湖逍遙遊」及澎湖逍遙遊fb粉絲團查詢，或電洽0988-107-155。
(中時)
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