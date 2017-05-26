養生粽真健康？醫生建議視個人狀況品嘗

端午節吃粽子，但身體有腎臟、腸胃或高血壓等病史者，要小心選擇適合自己吃的粽子。(林欣儀攝)

隨著養生意識抬頭，「健康養生粽」近年來越來越熱門，但吃了標榜健康養生的粽子就真的沒有負擔嗎？醫生建議，每個人的體質各有差異，應該視個人情況篩選適合自己的粽子，才可以真正的兼顧美味與健康。

烏日林新醫院胃腸肝膽科內視鏡室主任魏宏宇表示，傳統肉粽多潛藏著高熱量、高油脂與高膽固醇的危機，1天吃2顆往往可能出現熱量爆表的問題，更容易引發消化不良、急性腸胃炎等疾病，也因此，標榜健康、少油的養生粽近年來相當流行。

「健康養生粽也要看人吃！」烏日林新醫院營養師林宜德說，許多養生粽都是使用含糙米、燕麥的五穀米取代糯米，對多數人來說當然健康，但對腎臟病患者卻是極大負擔，因五穀米含有高磷、高鉀，腎功能代謝不佳者會在體內累積過多的磷，反導致血管硬化。

此外，消化功能不好的民眾食用五榖健康粽也容易造成腸胃不適，至於尿酸高或痛風患者，林宜德表示，一般健康粽會以瘦肉、海鮮替代五花肉，但這些食材因高普林，可能造成尿酸升高；至於糖尿病患者食用糯米粽可能造成血糖飆高，建議用五穀雜糧米取代。

(中時)