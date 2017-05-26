逃稅1500萬歐元 C羅可能入獄5年？

西班牙政府認定C羅（左）逃稅800-1500萬歐元，倘若屬實，C羅恐怕要面臨5年牢獄之災。（美聯社資料照）

根據西班牙的財政單位公布，效力於皇家馬德里的足球巨星C羅在2011-13年期間逃稅金額高達800-1500萬歐元，目前正準備向法院申請起訴，倘若事實，C羅有可能面臨5年牢獄之災。

依據《馬卡報》的分析，C羅目前處境如同先前的柯斯塔、法爾考、穆里尼奧等人相似，這些人都是同屬於一個經紀人，那就是曼德斯。

不過，西班牙財政單位也提出C羅可做的補救措施，比如補足漏稅金額，或是主動申報海外其他所得。但，葡萄牙帥哥C羅得知後深感驚訝，並且堅持自己並未逃稅。

巧合的是，梅西的逃稅上訴案件已遭西班牙法庭駁回，判處梅西必須入獄21個月，但依據西班牙法律，罰刑低於2年的案件當事人在不會對社會造成危害的情況下可以免入獄，梅西雖躲過牢獄之災，但逃稅不名譽的陰影仍將籠罩在他的頭頂。

(中時電子報)