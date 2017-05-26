民間交流熱絡 在陸台生：誰說大陸人不喜歡台灣了？
隨著民進黨全面執政，兩岸關係陷入僵局，來台陸客大減、觀光業大受衝擊，但即便如此，兩岸民間交流依然熱絡，一名在陸求學的台生透露，不少大陸朋友還是很喜歡台灣，尤其是在台長居過的陸生，認為台灣富有人情味，充斥許多美好的事物。
羅鼎鈞說，有次和大陸朋友逛夜市，見一位騎摩托車大伯暈倒，大家馬上過去攙扶，並叫救護車，「大陸同學說類似的事情，在大陸可能不會有人理會，但我在大陸也見過許多見義勇為的事」。
撇去政治陰謀、社會的黑暗面，台灣確實很美，不少以「人本」出發的設施及社會福利，例如：低底盤公車、雇用一定比例殘疾人士的殘障福利法等，大陸朋友來台都非常欣賞，目前大陸各地也在朝這方向前進。
羅鼎鈞說，兩岸分別看對方時，容易放大缺點、忽略優點，我們要學會心平靜氣去看對方，不要使勁去互相比較，企圖分出輸贏，「當大陸稱讚台灣時，我們給予掌聲，當台灣給大陸點讚，我們也一起點讚」，共同學習好的地方、解決不好的地方，才是正確的兩岸相處之道。
(中時電子報)
文章來源：海外網
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