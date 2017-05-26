川普手機唯一下載APP是這個

美國總統川普與他唯一的手機。(圖/美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)上任已100多天，生活忙碌且沒有自己的空間。傳聞，他沒什麼時間玩手機，唯一下載的那個APP就是大家都知道的－推特(Twitter)。

據美媒Mike Allen消息，川普就任總統後，出於通信安全考量，被迫放棄愛用的三星Galaxy系列手機，轉而使用最新的iPhone機。原因是三星公司已停止對Galaxy、S3等舊式型號的系統維護，使得安卓系统暴露在資安危機中。

此外，川普手機除了iPhone的附屬應用軟體外，只單單下載了一個Twitter。看得出來，川普先生真是相當忠實的用戶，堅持Twitter治國，沒有其它

(中時電子報)