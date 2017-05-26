蘇州銀行卡遭倒賣 疑洗錢集團成員黑吃黑

大陸蘇州一家銀行網點因一張銀行卡掛失，意外牽扯出一個洗錢集團。為爭奪銀行卡中的9145元人民幣，洗錢集團中的成員上演了一齣「黑吃黑」戲碼，結果，誰也沒討到好處。

中國新聞網26日報導，這起事件先是吳先生於3月21日到浙商銀行蘇州分行姑蘇支行辦理一張銀行卡，他於同月24日又帶著臨時身份證來掛失銀行卡，要求補辦一張新的。奇怪的是，3月28日一個自稱「吳先生」的人，透過客服熱線投訴了姑蘇支行，稱新辦的銀行卡莫名其妙被掛失，要追查誰掛失了他的卡。

銀行調看了吳先生來行開卡、掛失的錄影，確認是身份證上的本人。不過，調查發現，吳先生到銀行開戶預留的電話與打電話投訴的手機號碼並不一致。

銀行透過台賬記錄發現，吳先生辦卡之後，帳戶裡被轉入了9145元。而就在同一天，該行還有三名新卡客戶，卡裡都被轉入了9145元。這4筆9145元轉帳，均來自另一家商業銀行同一持卡人。

其餘三張新卡上的9145元，都於短時間內在台灣地區被取走。只有吳先生卡中的錢因為銀行卡掛失，仍留在賬上。

據銀行網點的值班大堂經理回憶，這三名新戶的情況和吳先生很像，都不是蘇州本地人，無正當職業和固定居所，對自己辦卡的目的含糊其辭。浙商銀行蘇州分行運營科技部總經理陳黎，依據經驗判斷，有可能是洗錢集團和銀行卡倒賣人之間的「黑吃黑」，真的吳先生和假的吳先生在爭奪卡裡的9145元。

(旺報)