《綜藝玩很大》前進校園 小鐘、小馬PK玩泥巴
小鐘、小馬參加中視、三立《綜藝玩很大》錄影，節目中與吳宗憲重現「咻比嘟華」，三人一見面身為關主的吳宗憲便帶頭大展歌喉，沒想到分任兩隊隊長的小鐘與小馬完全沒法跟上，讓吳宗憲忍不住說：「搞得好像我們有心結一樣。」
錄影當天兩隊PK泥巴籃球戰，小鐘看到小馬的光頭，二話不說一手把他的頭壓住，笑說：「先來打一下籃球熱身」，小馬先搶下球，小鐘則在他面前張開手臂防守他投籃，沒想到小馬假動作太多，一個不留意整個人飛撲跌入泥水中，笑果十足。
隨著暑假即將到來，《綜藝玩很大》推出校園計劃，由粉絲投票決定到哪個學校玩很大，上週日（5/21）播出第一站高雄東方設計學院，學生看到吳宗憲等人紛紛給予尖叫聲，而前進校園計畫票選活動，短短幾天就湧進2萬多人為自己學校搶票，目前前五名分別為國立高雄第一科技大學、國立屏東科技大學、輔英科技大學、嘉南藥理大學以及樹德科技大學。
《綜藝玩很大》先前粉絲頁PO出納豆摟兩妹，讓3.7萬網友紛紛按讚，馬國賢見其效果也跟著效仿，拉著吳怡霈等兩妹拍出類似照片，沒想到按讚人數寥寥可數，讓馬國賢不禁大嘆：「演藝圈是不是不需要我了？」最後主持人吳宗憲幫忙號召2個專頁將粉絲力量集結起來，該PO文一下就衝到2.4萬人按讚，不少觀眾紛紛留言「憲哥交代必須完成」、「憲哥說不按你可能會自殺」、「一人一個讚，救救老藝人」，令馬國賢好氣又好笑。
(時報周刊)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。