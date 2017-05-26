《綜藝玩很大》前進校園 小鐘、小馬PK玩泥巴

小鐘、小馬在《綜藝玩很大》PK玩泥巴。（圖片提供：三立）

（左起）小鐘、吳宗憲、小馬重現「咻比嘟華」。（圖片提供：三立）

吳宗憲帶領下《綜藝玩很大》前進校園。（圖片提供：三立）

小鐘、小馬參加中視、三立《綜藝玩很大》錄影，節目中與吳宗憲重現「咻比嘟華」，三人一見面身為關主的吳宗憲便帶頭大展歌喉，沒想到分任兩隊隊長的小鐘與小馬完全沒法跟上，讓吳宗憲忍不住說：「搞得好像我們有心結一樣。」

錄影當天兩隊PK泥巴籃球戰，小鐘看到小馬的光頭，二話不說一手把他的頭壓住，笑說：「先來打一下籃球熱身」，小馬先搶下球，小鐘則在他面前張開手臂防守他投籃，沒想到小馬假動作太多，一個不留意整個人飛撲跌入泥水中，笑果十足。

隨著暑假即將到來，《綜藝玩很大》推出校園計劃，由粉絲投票決定到哪個學校玩很大，上週日（5/21）播出第一站高雄東方設計學院，學生看到吳宗憲等人紛紛給予尖叫聲，而前進校園計畫票選活動，短短幾天就湧進2萬多人為自己學校搶票，目前前五名分別為國立高雄第一科技大學、國立屏東科技大學、輔英科技大學、嘉南藥理大學以及樹德科技大學。

《綜藝玩很大》先前粉絲頁PO出納豆摟兩妹，讓3.7萬網友紛紛按讚，馬國賢見其效果也跟著效仿，拉著吳怡霈等兩妹拍出類似照片，沒想到按讚人數寥寥可數，讓馬國賢不禁大嘆：「演藝圈是不是不需要我了？」最後主持人吳宗憲幫忙號召2個專頁將粉絲力量集結起來，該PO文一下就衝到2.4萬人按讚，不少觀眾紛紛留言「憲哥交代必須完成」、「憲哥說不按你可能會自殺」、「一人一個讚，救救老藝人」，令馬國賢好氣又好笑。

(時報周刊)