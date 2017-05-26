兩岸和平消災祈福超薦法會 今年將首登大膽島

金門將於8月舉辦「2017兩岸和平消災祈福超薦大法會」，籌備處今天掛牌成立。（李金生攝）

金門縣長陳福海（右）表示，希望法會殊勝讓兩岸和平有更好、更進一步發展。（李金生攝）

釋性海法師（右）等人日前登大膽島勘察法壇地點。（陳滄江議員服務處提供）

金門將於8月21至26日擴大舉辦「2017兩岸和平消災祈福超薦大法會」，邀集大陸、台灣、金門兩岸三地百位高僧同施甘露法雨，法會籌備處今（26）日在金門縣佛教會掛牌成立。

金門從2004年起已先後舉行5次「兩岸和平消災祈福超薦水陸大法會」，今年8月登場的法會除 在金湖鎮綜合體育館開設主壇，超薦1949年以後歷次兩岸戰役陣、公亡的將士軍民以及十方法界無祀孤魂外，也將首次在烈嶼鄉（小金門）設立法會分壇，超薦在1950年「大二膽戰役」陣亡的國共官兵，並由法師在大膽島上布置法壇，進行為期6天的梁皇寶懺消災祈福超薦法會。

今天上午成立的法會籌備處，由縣長陳福海、縣議長洪麗萍、福建省政府秘書長翁明志、金門縣議員陳滄江、前金門縣長李炷烽、海印寺師父釋性海、玄空寺師父釋法一、功德主楊文慶、吳秀光、王振利等人主持揭牌，正式啟動相關籌備作業。

陳福海縣長表示，金門已舉辦多次水陸大法會超薦兩岸陣亡官士兵，祈望這次法會殊勝，讓兩岸和平有更好、更進一步發展。

即日起受理各界善信登記消災祈福牌位（免費），登記地點在法會籌備處，金門縣金城鎮中興路205巷1號，聯絡人智雲師父，電話082-375710、375711，傳真082-375712。

(中時)