矢口真里遭捉姦離婚4年後 被爆下月再嫁姦夫

矢口真里。(取自日網)

矢口真里否認再嫁消息。(取自矢口真里部落格)

前早安少女組成員矢口真里4年前因為遭前夫中村昌也捉姦在床，導致2年婚姻破局，自己形象也一落千丈，不過她依舊與姦夫梅田賢三穩定交往，現在更被日媒報導，兩人預計在今年6月結婚。

矢口真里日前被《週刊女性》報導，指她在與前夫離婚後，順理成章地與姦夫梅田賢三交往，雖然梅田賢三的父母一直反對這段戀情，不過最近態度終於軟化，也願意讓兩人結婚，因此矢口真里預計下個月再嫁梅田賢三。矢口真里隨後透過網誌否認再婚消息，懇請媒體不要去男方父母家打擾。

矢口真里4年前趁著前夫中村昌也外出拍戲，帶著梅田賢三回家偷情，被前夫撞個正著。據傳，被戴綠帽的中村昌也怒不可遏，打電話要住在附近的岳母來一趟，岳母看著女兒光溜溜與男人偷情的畫面也相當震驚，立刻拉著女兒與姦夫下跪謝罪，希望獲得中村原諒。

(中時電子報)