玉荷包荔枝即將上市 今年減產價格略漲
玉荷包產期來臨，高雄產區大樹鳳荔園區將在31日吉時開市，因今年仍屬減產，預期玉荷包價格也會在高檔，高市農業局同步宣布「高雄首選」玉荷包禮盒開賣，5斤裝頂級產品要價800元，特級則賣600元，比去年微漲50元。
高雄荔枝今年種植面積約3298公頃，玉荷包佔約2463公頃，近7成5，大樹區更佔其中1726公頃，為最大產區，高市農業局前年起輔導大樹鳳荔園區接手荔枝拍賣業務，今年拍賣交易選在31日吉時開市，也預告玉荷包荔枝即將「大出」。
然而，往年拍賣平均價格約在每公斤50元至80元之間，今年則因暖冬氣候、災損，直到2月中旬低溫才使花芽再分化，總算將開花率提升至5、6成，但也因此產期延後1至2周，總產量雖比去年增47%，但和盛產年相比，仍縮減3至4成。
高市農業局主祕王正一說，部分南部早花玉荷包，5月中旬零星出貨，提早搶佔商機，第一周在北部消費地市場創下每公斤600元高價，預計再等10天左右，玉荷包產量及品質快速提升後，價格可往下回穩，不過相對往年還是會稍貴。
農業局「高雄首選」粒裝玉荷包，5月初即有民眾打電話問訂購時間，但必須等到6月2日才能出貨，今年甜度17度以上的頂級規格，5斤裝禮盒賣800元，與去年一樣，但甜度16度的特級規格則小漲50元，5斤裝要價600元。
(中時)
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