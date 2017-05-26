改標天良諾克治痛感冒液 新北下架近2萬瓶

新北市衛生局今日持續派員清查天良生物科技公司涉嫌改標的「天良諾克治痛感冒液」下架狀況，共下架1萬1999瓶。（新北市衛生局提供）

新北市衛生局今日持續派員清查天良生物科技公司涉嫌改標的「天良諾克治痛感冒液」下架狀況，共下架1萬1999瓶。（新北市衛生局提供）

新北市衛生局今日持續派員清查天良生物科技公司涉嫌改標的「天良諾克治痛感冒液」下架狀況，共下架1萬1999瓶。（新北市衛生局提供）

新北市衛生局今日持續派員清查天良生物科技公司涉嫌改標的「天良諾克治痛感冒液」下架狀況，截至今日中午12時，已清查完畢下游廠商共150家，下架1萬1999瓶。衛生局再度呼籲，若民眾家中有同款藥物，不論批號或效期，都應立即停用。

衛生局表示，業者聲明即日起至今年12月31日止皆可受理退貨，退貨專線為0800-251-195，消費者持藥品空瓶或空盒或發票任一即可向原銷售處或全台銷售藥局退貨，退貨時並補償原買價2倍金額。

(中時)