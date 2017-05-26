促進台日交流 蘇澳鎮公所訪石垣市

蘇澳鎮將在31日赴日本石垣市，今天鎮公所授旗，盼一同前往的學子們，能藉此交流體會不同民族的海洋文化。（李忠一攝）

蘇澳鎮與日本石垣市在1995年締盟姊妹市，為加強兩地情誼，蘇澳鎮長陳金麟將率南安國中、岳明國小，5月31日訪石垣市，展開為期4天3夜海洋文化教育交流，抵達石垣市後會拜訪石垣中學、八島國小，岳明國小將演出北管樂，南安國中除了書法技藝表演外，還會親手製作的手工獨木舟，展現出學校的發展特色。

鎮公所指出，蘇澳鎮與石垣市有豐沛的海洋資源，因此今年的交流主題定調在「海洋文化」上，學生間會利用英文作為溝通工具，消除語言與文化的隔閡，達到互相交流與學習的契機。

陳金麟表示，兩個城鎮的學生藉由交流感受到世界多元的文化風貌，體會、欣賞不同民族的海洋文化，也希望蘇澳的小孩能培養國際觀，從世界地圖中看見自己，也能把世界當成教室。

(中時)