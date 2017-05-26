員林路邊收費上路近1周 停車格空蕩蕩
員林市公所路邊停車收費自上周六正式實施以來，市區許多重點拖吊路段，原本停車格一位難求，近一周以來停車格空蕩蕩，駕駛人明顯有感市區停車容易多了，為了保持停車位周轉率，公所暫不考慮出售停車月票。
公所主秘賴致富指出，多數民眾對實施路邊停車抱持正面支持態度，公所雇用7名收費員巡邏不同路線，總計744格，頭幾個月重點在於做好客服，並找出有問題的停車格進行改善。
「以前那些車子都去哪了？」賴致富說，很多人納悶，以往全天候長期占用車位的車輛為何都不見蹤影，主因是市區私人收費停車場使用人數大幅提升，月租費僅1200，停在路邊一整天划算許多。
彰化縣警局交通隊員林拖吊場小隊長方秋雄說，路邊收費實施前一周，總計拖吊82輛違停車輛，上周六至今日中午，遭拖吊數量降至68輛，顯示停車格周轉率提升，確實有助於減少違停狀況。
員林警分局五組組長廖大榕表示，路邊收費新制上路後，未來一個月每天上午增加一班勤務，由員林所、莒光所和林厝所員警，巡視轄內收費區域，加強勸導以減少違規佔用，若有以機車、腳踏車或交通錐違法占用停車格情形，也將與公所清潔隊合作移除路障。
(中時)
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