三星鄉縣道車禍多 鄉公所盼拓寬
宜蘭縣東西向的縣道196號，是宜蘭市、五結鄉等地前往三星鄉的重要道路，但因車流量大、汽機車爭道，時常有車禍的發生，今（26）日三星鄉長黃錫墉邀集地方現勘，呼籲宜蘭縣政府盡早拓寬。
黃錫墉表示，宜蘭縣交通要道多為南北向，拓寬東西向的縣道196號是地方共通心聲，但其他鄉鎮的要道皆已拓寬，惟獨三星的縣道迄今尚未改善，「縣府欠三星鄉民一個公道。」盼上級機關正視偏鄉道安問題，拉近城鄉差距，還給鄉民一個安全的行車空間。
縣府回應說，縣道196號在早期拓寬時，因為部分濕地沒有徵收，以致路幅有寬窄不一的問題，短期會先解決此問題；長期來說，目前東西向的二結連絡道已開闢到台9線，未來延伸到三星鄉是否經縣道196號，或縣道提升為省道，還要經規畫、定線，縣府會有全盤性的計畫。
(中時)
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