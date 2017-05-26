三星鄉縣道車禍多 鄉公所盼拓寬

縣道196號是三星鄉重要的聯外道路，但卻有車道狹窄等問題，今天鄉長黃錫墉（右二）會勘後，呼籲縣府盡速改善。（圖/三星鄉公所提供）

宜蘭縣東西向的縣道196號，是宜蘭市、五結鄉等地前往三星鄉的重要道路，但因車流量大、汽機車爭道，時常有車禍的發生，今（26）日三星鄉長黃錫墉邀集地方現勘，呼籲宜蘭縣政府盡早拓寬。

黃錫墉表示，宜蘭縣交通要道多為南北向，拓寬東西向的縣道196號是地方共通心聲，但其他鄉鎮的要道皆已拓寬，惟獨三星的縣道迄今尚未改善，「縣府欠三星鄉民一個公道。」盼上級機關正視偏鄉道安問題，拉近城鄉差距，還給鄉民一個安全的行車空間。

縣府回應說，縣道196號在早期拓寬時，因為部分濕地沒有徵收，以致路幅有寬窄不一的問題，短期會先解決此問題；長期來說，目前東西向的二結連絡道已開闢到台9線，未來延伸到三星鄉是否經縣道196號，或縣道提升為省道，還要經規畫、定線，縣府會有全盤性的計畫。

(中時)