發現台灣驚嘆號》林韋良出國摘冠 「最扯」男神的堅持！
「如果喬丹是籃球之神的話，那林韋良就是扯鈴之神。」2008年時，林韋良以19歲的年紀，摘下法國明日節雜技大賽的冠軍，立即贏得「扯鈴男神」封號。國中畢業後，林韋良就立志要以扯鈴，作為終身事業。一個不愛念書的孩子，憑著每天8小時的苦練，一路拚進太陽劇團，林韋良的人生故事，讓大家看到他堅定扯鈴之路的熱情！
中視《發現台灣驚嘆號》帶您聽年輕人說故事。林韋良在小學三年級時，社團活動本想選跆拳道，但因額滿被隨機分發到扯鈴社團；這個插曲，卻讓林韋良從此愛上扯鈴。但林韋良家境不好，父母覺得玩扯鈴沒有前途，加上後來技術未能突破，他一度灰心，想和扯鈴劃清界線。「人生的道路上，有許多的分岔路，一旦做出決定，就要對自己負責，機會來了就不要放棄！」林韋良看到網路上扯鈴影片，從模仿到演練成屬於自己的進階版，他天生不輸的個性，又燃起了挑戰世界大賽的鬥志。林韋良說，練扯鈴不被打到，就不叫練扯鈴了；一次練習時，手一拉卡到繩子，棍頭直接往鼻心中間插下去，差一點眼睛就完蛋了…
給自己一個機會 李忻穎養生豆花拚出頭
中視《發現台灣驚嘆號》還要介紹這位逐夢踏實的女孩李忻穎；「愛吃不代表你會煮，我花了滿多時間在嘗試和失敗，失敗然後重新再煮，這是第一年碰到很大的問題，真的開店之後，跟我以前上班的情況，實在太不一樣了！」李忻穎五年前開始在內科附近賣豆花，天氣熱，她會提醒客人說，半個小時之內要吃掉，不然很容易壞，剛開始，客人很不能理解。
還有客人打電話來罵她，怎麼外帶的豆花，隔一段時時就臭掉了；但李忻穎還是堅持不添加化學防腐劑。她花時間調整製作過程，從洗黃豆、泡黃豆，控制火候，每一步驟重新檢視，過了三年，終於找到方法。
外表看來清新俐落的李忻穎，台大森林系畢業後，先是到荷蘭攻讀企管碩士，又在當地工作四年，後來回台灣擔任外商公司產業分析師。之所以放棄穩定工作，轉職賣豆花，全是因為她…
中視新聞台《發現台灣驚嘆號》
５月28日 (日) 晚間８點 首播
5月27日 (一) 上午11點 重播
6月3日 (六) 下午5點 重播
(中時電子報)
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