買槍送維修「服務好」 屏東警破獲移動軍火庫
由趙姓及周姓男子組成的改槍集團，打出比全國電子更感心的服務，不僅改槍手法精鍊，槍枝精準度不輸制式手槍，2人更以計程車為掩護，將改槍器具放置車廂，顧客一有需求，隨即驅車前往維修，貼心服務在道上打響名號，卻也遭警方鎖定，今日一舉破獲這罕見的移動軍火庫。
屏東縣刑大日前接獲線報指出，以48歲男子趙晶為首的犯罪集團，自恃有改造槍械的專業，並將龐大槍械用於鞏固交易毒品，警方3月前進行布線跟監，但集團成員個性謹慎，共有14支手機輪流替換，單一門號最多使用2周即捨棄，增加查緝難度。
偵辦人員發現，集團在行動時總有一台「小黃」在附近出沒，昨(25)日見時機成熟，在成員租屋處全面收網，共在屋內查獲大批長短槍械、子彈及槍管，還有散裝毒品，當所有人納悶不見改槍工具時，對方才坦承，全都在計程車後車廂。
自知法網難逃，趙嫌坦言，因為對改槍有興趣，技術全都上網自學，更誇口說，在屏東地區改槍技術，「我說第二、沒人敢說第一」；警方事後將槍枝送檢，發現滑套拉擊順暢，破壞力也比一般改造手槍高，完全不輸制式手槍。
由於品質精良，加上「售後服務好」，他向警方陳述，若有顧客槍枝故障，會立即與領有職業客車證照的50歲男子周銀男驅車前往，第一時間進行故障排除，儼然是「行動式槍械修理站及軍火庫」，因此一把短槍比黑市價格高出2至3倍，還是很多人捧著現金上門選購。警方訊後已依法移送，並追查其餘槍枝流向。
(中時)
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