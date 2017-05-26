職災個案管理員 協助勞工走過工傷
為協助發生職災的勞工，勞動部推動「職業災害勞工個案主動服務計畫」，全國除了離島外，共配置47名個案管理員，提供個案管理服務，統計從2008年8月開辦以來，共協助過2萬名職災勞工、提供10萬餘次服務，提醒民眾可多加利用。
去年12月21日，桃園市立大溪高中施工架倒塌發生墜落災害，勞動部會同桃園市政府職災個管員至醫院訪視罹災勞工家屬，隔日進行職災慰問金發放，後續協助勞工家屬與雇主進行職災補償相關權益協商會議，同時也協助勞工家屬申請職災相關保險給付與補助。
同樣是在去年底，宜蘭縣發生飛鴻肥料股份有限公司硫化氫中毒事件，造成2名勞工死亡，勞動部接獲通報即派員前往檢查，並同步通報宜蘭縣政府，由職災個管員立即聯繫家屬提供關懷與後續相關協助，這些，都是個管員的工作範圍。
勞動部指出，職業災害勞工個案主動服務計畫有3大重點，維護職災勞工權益、提供家庭關懷支持、協助職災勞工重返職場等。根據勞動部統計，目前全台19縣市中有47個管理員，其中台北4位、高雄6位、桃園4位、台中、台南、新北皆為5位，原先設定每位個管員每年新接約45件案件，但新、舊案例累積，有時部分個管員每年案件量可高達77件。
儘管個管員工作負荷量不小，但勞動部職安署職災勞工保護組長許莉瑩表示，不少個管員皆秉持著服務熱忱投入，整合職災勞工及其家庭所需的各種資源，並熟悉勞動相關法令，為弱勢勞工朋友服務的熱忱及一顆柔軟的心，陪伴他們走過工傷並重新再出發。
(中時)
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