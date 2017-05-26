輔英科大反毒志工團 前進國中小宣導反毒

輔英科大反毒志工團，前進國中小校園進行反毒宣導。（輔英科大提供）

輔英科技大學反毒志工社團學生，自發性規畫舞蹈、戲劇、有獎徵答活動，本月啟動到國中、國小宣導毒品危害，他們為了籌募活動經費，自購爆米花機，社員輪流在校內義賣爆米花，25、26日前往澎湖校園巡迴宣導。

有鑑於毒品人口年輕化，日後恐成社會隱憂，輔英科大反毒志工社團學生自主召集文教、資料學程、資管係、休憩系、職安系、保健營養系等創意編排舞蹈、戲劇及有獎徵答，希望在活潑的氣氛中，向國中、國小學生宣導新興毒品的危害。

社團為了籌備旅費，由指導老師高永男自掏腰包購買爆米花機，再由社員輪流排班義賣，25、26日前往澎湖縣石泉國小、七美國中、七美國小、雙湖國小進行宣導；此外，也結合高雄中山工商到大寮國中、永芳國小、山頂國小實施反毒宣導，希望將反毒觀念向下紮根。

(中時)