小鐘、米可白傳滷蛋 大喊很享受

小鐘錄影製作單位高規格安排超跑登場。（圖片提供：台視）

小鐘與人妻米可白在節目中玩遊戲。（圖片提供：台視）

米可白與小鐘在節目中嘴傳滷蛋，嚇到直呼：「好可怕！」（圖片提供：台視）

小鐘日前參加台視外景實境競賽節目《綜藝3國智》錄影，製作單位高規格找來進口超跑，安排他風光登場，王少偉立刻糗他：「生平沒開過這種好車不會熄火！」，還不忘嗆他節目裡常需要現金交易道具卡：「你今天有帶很多現金來嗎？上我們節目要花不少錢喔！」，小鐘聽了恍然大悟說：「還要花錢？難怪製作人通告費給我這麼高！」

當天參加錄影的藝人在「限時用嘴傳滷蛋」關卡裡，都抽中男男、女女配對，只有小鐘幸運與「人妻」米可白男女配對，2人近距離闖關時，小鐘邊玩還邊跟米可白老公喊話說：「如果有碰到嘴巴的話，都是節目效果！」而米可白被老公以外的男人親密接觸，嚇到她飆淚直呼：「好可怕！」

前一組王少偉搭配鯰魚哥傳的稀稀落落，鯰魚哥還驚魂未定提醒小鐘：「我真的很想給少偉哥用『啵』的，但真的沒有辦法啦！你自己下去玩就知道這個恐懼感」，沒想到小鐘笑回：「跟米可白我是享受好不好。」

闖關時小鐘除了強調要先去買牙膏跟牙刷外，也不忘叮嚀米可白：「這段播出時妳老公千萬不要在家。」而個性保守的米米可白邊闖關還面帶難為情的表情，最後眼淚都被逼出來，讓她大喊：「我好害怕！」

(時報周刊)