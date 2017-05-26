經濟部為企業在日攬才 報名人數創歷史新高
經濟部投資處處長王劍平21日至27日率日本攬才團赴日本東京、大阪訪問，5月26日在東京舉辦企業與人才一對一攬才媒合會，協助我國企業找尋優秀人才。
這次媒合會共有424名人才報名，日籍及台籍人士各佔一半，相較於去年(252人)呈倍增現象，創下經濟部在日攬才的歷史新高。
王劍平表示，這歸功於經濟部這幾年在日本建構的綿密攬才網絡。為因應國內產業發展及企業全球布局之人才需求，經濟部積極盤點企業人才缺口，瞭解企業延攬海外高階人才之需求，並藉由舉辦僑外生媒合會、籌組海外攬才團及建構國內外攬才網絡等方式，系統性地協助國內企業填補人才缺口，厚實產業競爭力。
王劍平率領的攬才團此行還參訪了知名創新機構三井創新研究社，也拜會知名學府如神戶大學、大阪大學、早稻田大學，且與近畿大學簽署攬才合作備忘錄，早稻田大學也表達希望明年度至該校合作辦理校園徵才。
這次的團員大多是具國際人才需求之企業，主要產業為金屬機電(如上銀科技、東元電機)、民生化工(如正新橡膠、遠東石塚)、電子資訊(如鴻海、台達電、宏碁、華碩、研華)、金融(如玉山銀、一銀、台新)、流通業(如華航、萬海航運)等。
經濟部今年除籌組日本團外，亦將組團至美國、東協、印度，藉由建構企業與人才之媒合平臺，以協助企業延攬海外高階及布局人才。
(中時)
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