電子打擊力強 以色列改裝F-35投入實戰

以色列目前有6架F-35戰機，其中幾架已在敘利亞邊境附近，甚至越界執行訓練任務。多年來，美國始終反對以色列改裝F-35，可是最後還是拗不過以國，讓它用自製電子戰設備與軟體來改裝戰機。

此外，據《戰略之頁》（StrategyPage）網與「戰區」網（www.thedrive.com/the-war-zone）報導，以色列版的F-35I除了搭載自製飛彈，精靈炸彈外，還將率先使用自行研製的智慧頭盔。

如今這些飛機往往武裝，並飛到敵方雷達偵測範圍與防空飛彈的射程內。

由於以色列F-35I的種種創舉，美國與其他外國買家都密切關注它的動向。就目前來看，F-35I駕駛與以色列空軍司令部反應良好。飛過F-35戰機的駕駛都贊同，F-35I的軟體及內建設備的自動化程度很棒。

分析指出，以色列日趨獨立的研發，最後可能會製造出能切合它獨特需求，但與洛克希德馬丁（Lockheed Martin）現有F-35戰機截然不同的版本。F-35戰機上有眾多感測器，除了有接受電子訊號的接受器外，還有6台攝影機，以及功能強大的雷達。

(中時電子報)