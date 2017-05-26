小黃共乘進校園獲好評 整合區域遍及各校
高市交通局為減少大學生騎車上學衍生的事故，首創計程車共乘進校園，讓學生的交通代步能更隨時、更便利；其中全市大學生騎機車上學A1、A2事故次數降幅41％，深獲學生及校方好評，近期再以整合區域，投入服務燕巢區的高雄師範大學及高雄應用科技大學，未來擴至範圍到楠梓區3所大學。
交通局去年9月推出小黃共乘進校園，正修、樹德及輔英等科大陸續加入，學生可利用手機App叫車，校園內也有計程車格供司機排班，上車後跳表計價，再依乘車人數平均分擔車資；剛上路時每月搭乘人數約1、200人次，獲學生好評，現在搭乘人數翻7倍，統計每月運量成長最高可達80%。
交通局長陳勁甫指出，今年首以區域型路網理念，提供高雄師範大學及高雄應用科技大學燕巢校區的共乘服務；為整合資源，高雄師範大學及高雄應用科技大學的服務路線合併規劃，由高雄師範大學統一發車，經高雄應用科技大學，再依據學生需求分駛到不同目的地。
陳勁甫表示，共乘計畫顯著成效，吸引大專院校主動提出合作要求，未來將再拓展服務範圍至楠梓區的高雄大學、高雄第一科技大學及高雄海洋科技大學，預期提供學生便捷、舒適、安全的共乘服務。
義守大學、正修科大與樹德科大校園共乘由中華衛星大車隊營運，輔英科大及燕巢區校園共乘由台灣大車隊營運；南高雄共乘由中華衛星大車隊與台灣大車隊聯合服務，北高雄共乘由南岡山計程車管理委員會負責。
(中時)
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