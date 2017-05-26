新聞深喉嚨》賣場吹冷氣節能 「打卡」還抽單車 挨轟「史上最腦殘」

新聞深喉嚨》

新政府如今的能源政策，今夏恐怕很能逃過限電甚至跳電危機，行政院顯然也心裡有數，隨即在院會後頒布最新的獎勵節電措施，鼓勵民眾在6月到9月期間，不要待在家裡開冷氣，到大賣場去吹冷氣，臉書「打卡」上傳還可以抽腳踏車等獎品…，我的老天「鵝」！這種「爸爸去哪兒」等級的政策，需要全國最高行政機關來決定嗎？是不是沒招了？但問題是，「超級大政委」張景森，去年還叫人家百貨公司大買場中午「午休節電」咧，到底搞什麼鬼？

節能措施荒腔走板「管小不管大」，真正重要能源政策又管不了！長生、麥寮、和平、新桃、國光、嘉惠、森霸、星能及星元等9家民營發電業者早年與台電簽訂了「不平等條約」，以超高價賣電給台電大賺其錢，2008年間被要求重新議約降價，9家業者竟然合組協會涉嫌聯合拒絕與台電協商。公平會認定涉及「聯合行為」，重罰60億700萬元，並作成禁止聯合行為處分。9家民營電廠提告，台北高等行政法院認定不涉聯合行為，沒想到25日更一審判9家民營電廠業者勝訴。所以咧？就讓民營電廠繼續用低價買台電的電來發電，再高價賣回給台電「套利」，政府坐看財團大賺，全民陷入能源危機？

如今正是報稅季節，政府不把納稅人的辛苦錢當錢花，怎麼能不叫人生氣！耗資28億元的屏東火車站，前年8月啟用迄今罵聲連連，除上下月台樓梯口有「擋路柱」，標榜通風「綠建築」，結果下雨天漏水得撐傘等火車。縣長潘孟安24日前往勘查時正下大雨，正好目睹月台上放了幾個大桶子接水，而去年五月，楊儒門造訪屏東後，也忍不住在臉書PO出屏東新站照片，「台灣的公共建築到底是不是設計給人用的？」台灣的公共工程品質到底出了什麼問題？這些叫百姓不知道該哭還是該笑的前車之鑑擺在眼前，然後現在又要舉債8800億元到處再蓋，誰會服氣？

NGO工作者李明哲被大陸國安拘留至今未獲釋，沒想到卻在台灣政壇掀起更大的風暴！周刊報導，總統府抱怨李明哲妻子李淨瑜在美國「太高調」，使得蔡英文派「親信」私下交涉讓李明哲在端午節前獲釋的努力破功，結果引來李明哲國際救援小組反駁，說新政府根本沒幫忙，實在「冷血」！此外，時代力量立法委員徐永明，出餿主意說何不制裁大陸，對岸不放李明哲，我方也禁止大陸官員來台。沒想到25日陸委會副主委邱垂正還真的隨之起舞，說我方將在研擬禁止「人權惡棍」來台。笑死人了！「人權惡棍」咧，美國在古巴關塔那摩，在中東，在歐洲不知道搞了多少以國安為由隨意關押刑求的監獄，照這標準，美國前總統小布希，歐巴馬，現任總統川普算不算「人權惡棍」？

漢光33號演習25日在澎湖進行陸戰隊搶灘與火砲操演，過去總說：「演習視同作戰」，但如今卻像是「作戰視同演戲」！一向在清晨進行的火炮演習，延到了上午，操演為了讓蔡總統校閱，也壓縮到了兩小時內完成，軍方坦承部分科目是「移地借景」以縮短距離與時間。而最不可思議的是，軍方說要「敦親睦鄰」，竟然開放陸戰隊演練搶灘的沙灘堤防供民眾現場觀賞，結果就出現陸戰隊搶灘後要往內陸突破，結果還得穿越站滿看熱鬧鄉民的堤防。定期國防展演還不夠嗎？現在連真槍實彈的作戰演習也要搞得「園遊會化」嗎？蔡總統致詞時說她自己是「國軍最大的靠山」，對不起，蔡總統妳恰好說反了，妳錯誤的兩岸政策至今還沒出大亂子，那是因為「國軍是妳最大的靠山」好嗎？

保外就醫的前總統陳水扁日前違反台中監獄「5不禁令」，逼蔡政府特赦意味濃厚。但旺旺中時最新民調顯示，有5成2民眾反對特赦，僅3成支持特赦；不僅如此，有4成1的民眾認為中監要硬起來，強制將扁返監服刑，比起支持繼續保外就醫的比例多了近1成。顯然國人對於這位貪汙定讞，卻又不甘寂寞的前總統已經很厭煩了，這歹戲到底還要演到何時？

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(中時電子報)