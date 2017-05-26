Easymile無人巴士抵台 6月7日高雄上線測試
Easymile無人巴士26日正式抵台發表，並將於6月7日正式在高雄上線測試，10月高雄舉辦生態交通全球盛典活動開放民眾試乘，高市交通局長陳勁甫表示，邀請台灣各界可在盛典期間前來訪試乘考察，實際體驗創新交通科技服務。
市長陳菊4月率市府團隊至巴黎與科技業者喜門史塔雷克(7starlake)、無人車製造商Easymile簽屬合作備忘錄，將導入無人駕駛巴士在10月舉辦生態交通全球盛典時進行示範運行服務。
陳勁甫指出，隨車聯網與智慧交通科技的發展，世界各國興起發展自動駕駛運具，帶起城市公共運輸服務變革；無人巴士6月7日將在高雄駁二進行測試並舉辦上路記者會，隔天也將舉辦「智慧無人巴士於公共運輸應用」國際論壇，邀請國際城市分享無人巴士營運經驗，並與台灣產、官、學界共同交流討論。
陳勁甫表示，配合中央推動前瞻基礎建設計畫，高雄正在佈建大高雄地區的都會捷運系統，若能導入先進的自動駕駛車，可串聯捷運與公車等公共運輸路網，提供民眾多元且適地的先進交通服務新選擇，進而吸引更多人選擇搭乘公共運輸。
(中時)
關鍵字：Easymile無人巴士
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